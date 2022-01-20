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منظومة الدفع الروسية تجاوزت "فيزا" و"ماستيركارد"

20
JANUARY
2022
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قال المكتب الصحفي لنظام الدفع "مير" إن هذه المنظومة الوطنية التي تستخدم الروبل في معاملاتها كانت الأكثر شيوعا عند تسديد قيمة البضائع على موقع Wildberries عبر الإنترنت العام الماضي.
 
وأضاف المكتب، في بيانه: "تجاوز حجم المدفوعات التي سددها الروس إلى Wildberries من خلال نظام الدفع الوطني Mir لأول مرة، ما تم تسديده عبر منظومات الدفع الأجنبية، على أساس سنوي. وبلغ الحجم الإجمالي للمدفوعات عبر Mir في عام 2021 أكثر من 250 مليار روبل، وهو رقم قياسي مطلق".
 
ووفقا لمعطيات شركة الدفع الروسية هذه، كان الحجم الأكبر من المعاملات، في ديسمبر وبلغ 41 مليار روبل - هذه هي فترة موسم الذروة، عندما يقدم المواطنون الروس على شراء هدايا رأس السنة بنشاط.
 
ومقارنة بشهر ديسمبر 2020، زاد حجم المدفوعات بمقدار 2.8 مرة على أساس سنوي. واستخدم العملاء أيضا بشكل نشط نظام الدفع السريع للمدفوعات - فقد أظهر في ديسمبر الماضي زيادة قدرها 17.6 مرة مقارنة بشهر ديسمبر 2020.
روسيا اليوم
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