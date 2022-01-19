تركيا والإمارات توقعان اتفاقية لمبادلة العملات لمدة 3 سنوات

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أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقيه مع البنك المركزي الإماراتي، حول مبادلة العملات بين الدرهم الإماراتي (AED) والليرة التركية (TRY)، لمدة 3 سنوات.

وفي بيان نشره على موقع الإلكتروني، قال البنك المركزي التركي: "اليوم، البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) والبنك المركزي للجمهورية التركية (CBRT) أعلنا عن إنشاء ثنائي اتفاقية مبادلة العملات بين الدرهم الإماراتي (AED) والليرة التركية (TRY)".

وأضاف: "يبلغ الحجم الاسمي لاتفاقية المقايضة 18 مليار درهم للطرفين و 64 مليار ليرة تركية جديدة..الاتفاقية، تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية بهدف المزيد

تعزيز التعاون المالي بين البلدين، وسوف تستمر لمدة ثلاثة سنوات، مع إمكانية التمديد من خلال اتفاق متبادل".

وأشار إلى أنه "تم التوقيع على الاتفاقية من قبل خالد محمد بالعمى محافظ البنك المركزي الإماراتي، وشهاب كافجي أوغلو، محافظ البنك المركزي التركي".