ما توقعات "أوبك" لسوق النفط في العام الجديد؟

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حافظت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجديد دون تغيير عند 4.2 مليون برميل يوميا، في ظل التعافي الاقتصادي العالمي المعتدل.

وجاء ذلك في تقرير منظمة "أوبك" لشهر يناير الجاري، وتتوقع المنظمة أن ينمو الطلب العالمي على النفط في 2022 إلى 100.8 مليون برميل في اليوم، بعد أن بلغ 96.6 مليون برميل في 2021.

وأشار التقرير إلى أن إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في "أوبك" سترتفع في العام 2022 بواقع 3 ملايين برميل في اليوم، وهذ التوقعات ظلت دون تغيير مقارنة بالتوقعات في التقرير السابق.

وفيما يتعلق بإنتاج منظمة "أوبك"، قالت المنظمة، إن إنتاج أعضاء المنظمة ارتفع بمقدار 166 ألف برميل يوميا على أساس شهري في ديسمبر 2021.

وأوضحت المنظمة في التقرير، أن إنتاج "أوبك" الشهري ارتفع إلى 27.882 مليون برميل يوميا خلال ديسمبر الماضي.

ويواصل تحالف "أوبك+"، الذي يضم دول منتجة للنفط من "أوبك" وخارجها، تخفيف قيود الإنتاج عبر ضخ 400 ألف برميل يوميا ليستقر الخفض عند 3.4 مليون برميل يوميا خلال يناير الحالي.