عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات ترتفع لـ1.82% لأول مرة منذ 2020

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ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين فوق 1% للمرة الأولى منذ فبراير 2020، وسط تزايد التكهنات برفع أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بأربع نقاط أساس الى 1.82%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020.

يأتي ذلك وسط مراهنة الأسواق على ارتفاعات في أسعار الفائدة قد تصل الى 4 زيادات هذا العام، مع توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد سياسته النقدية لمواجهة التضخم المرتفع.

وفي ألمانيا، ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات ليصبح إيجابيا للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.