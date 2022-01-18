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أدنوك تفعل خطط استمرارية الأعمال بعد حادث مستودع الوقود

18
JANUARY
2022
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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك عن تفعيل خطط استمرارية الأعمال لضمان توفير إمدادات موثوقة من المنتجات لعملائها في دولة الإمارات وحول العالم، وذلك في أعقاب حادثة مستودع الوقود في منطقة المصفح.
 
وأضافت الشركة في بيان أنها ستعمل في الوقت ذاته على الحفاظ على أمن وسلامة كوادرها. 
 
وكانت قد أعلنت "أدنوك"، اندلاع حريق في محطة تحميل المنتجات المكررة بمنطقة مصفح في أبوظبي، حوالي الساعة العاشرة من صباح الإثنين، نتج عن الحادث الذي أعلن عنه.
 
وأضافت الشركة في بيان: "فور وقوع الحادث سارعت فرق الاستجابة والطوارئ والدفاع المدني والإسعاف، بالإضافة إلى فريق الاستجابة للطوارئ في أدنوك، إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده".
 
أعربت أدنوك عن أسفها لوفاة 3 من العاملين من جراء الحادث، وإصابة 6 آخرين بإصابات طفيفة إلى متوسطة تلقوا العلاج اللازم.
 
وتقوم حاليا فرق مختصة بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين والمصابين من جراء الحادث، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
 
وأضاف البيان: "تتقدم أدنوك بأصدق التعازي لعائلات وأقرباء المتوفين وتتمنى الشفاء العاجل للزملاء المصابين".
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