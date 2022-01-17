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البنك الدولي يكشف عن توقعاته لأداء اقتصادي مصر والسعودية للعام 2023

17
JANUARY
2022
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كشف البنك الدولي عن توقعاته لأداء مصر والسعودية الاقتصادي للعام القادم، وجاء ذلك ضمن أحدث تقرير أصدره البنك بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" لشهر يناير 2022.
 
ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد في المملكة العربية السعودية في العام 2023 بنسبة 2.3%، وذلك بعد تسجيله نمو بنسبة 4.9% في العام 2022.
 
وأشار البنك الدولي، في التقرير، إلى أن قطاع النفط العالمي سيشهد على الأرجح انتعاشا قويا الأمر الذي سينعكس إيجابا على صادرات المملكة من الذهب الأسود.
 
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أفاد البنك الدولي بأن اقتصاد مصري من المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 5.5% للعام 2023، وهو نفس مستوى النمو المتوقع (5.5%) للعام 2023.
 
ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5% في 2021 إلى 4.1% في 2022 و3.2% في 2023، مع انحسار الطلب المكبوت وإنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.
روسيا اليوم
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