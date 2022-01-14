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في 2022.. ما هو ترتيب الدول العربية باحتياطيات الذهب؟

14
JANUARY
2022
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تتصدر السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك المملكة 323.1 طن من المعدن النفيس، وذلك وفقا لأول تقرير لمجلس الذهب العالمي هذا العام.
 
نشر المجلس مؤخرا تقريره لشهر يناير 2022، حيث أظهر أن احتياطيات البنوك المركزية في العالم بلغت 35571.3 طن من المعدن، بزيادة نحو 11 طنا عن تقرير شهر ديسمبر الماضي.
 
وفيما يلي جدول يظهر ترتيب الدول العربية باحتياطيات الذهب بناء على تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر يناير 2022:
 
ويعد الذهب ملاذا أمنا، وخاصة في أوقات الأزمات، حيث يتجه الكثيرون نحو شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفي الأعوام الماضي شهدت أسعار المعدن النفيس ارتفاعا في ظل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها.
روسيا اليوم
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