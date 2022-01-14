أكبر دول العالم بإنتاج اليورانيوم

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تستحوذ كازاخستان على حصة الأسد في إنتاج اليورانيوم في العالم، وبلغ إنتاجها في 2020 نحو 19.4 ألف طن، بحسب بيانات الرابطة النووية العالمية لشهر سبتمبر 2021.

واستحوذت كازاخستان في العام 2020 على الحصة الأكبر من إنتاج اليورانيوم من المناجم وشكلت 41% من الإنتاج العالمي، تليها في المرتبة الثانية أستراليا وشكل إنتاجها 13% من الإنتاج العالمي، ومن ثم كندا (8% من الإنتاج العالمي).

وقد شهد إنتاج اليورانيوم من المناجم في العالم تراجعا في 2020، حيث تراجع من 54742 طن تم تسجيلها في 2019 إلى 47731 طن في 2020.

ولم تشمل القائمة أية دولة عربية، لكن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أعلن أمس، أن "المملكة تملك كميات كبيرة من اليورانيوم"، وشدد الأمير عبد العزيز على أن المملكة "ستستغل هذه الكميات تجاريا بالشكل الأمثل".

وأضاف وزير الطاقة السعودي: "سنتعامل مع احتياطيات اليورانيوم بكل شفافية وسنبحث عن الشركاء المناسبين".

وفيما يلي جدول يظهر أكبر منتجي اليورانيوم في العالم بناء على بيانات الرابطة النووية العالمية: