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ماسك يرد على طلب من مالكي سيارات تسلا في روسيا

14
JANUARY
2022
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قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن شركة Tesla تعمل لكي تتمكن من ضمان تقديم الدعم الفني لسياراتها حول العالم.
 
بهذا الشكل رد ماسك، عبر تويتر على طلبات أصحاب هذه السيارات الكهربائية من روسيا لضمان التواجد الرسمي لشركة تسلا في البلاد.
 
في وقت سابق، لاحظ ماسك وجود تغريدة على تويتر من مجموعة مالكي سيارات تسلا في روسيا، طلبوا فيها فتح مكتب تمثيلي رسمي للشركة في روسيا الاتحادية. ويرجع ذلك إلى عدم وجود خدمة الدعم الفني لهذه السيارات الكهربائية في روسيا، وكذلك الحاجة إلى طلب قطع الغيار من الخارج.
 
ياراتنا الكهربائية حول العالم. يؤثر وجود الطاقة بشكل مستقر ومستدام على كل شخص على وجه الأرض لأننا نعيش جميعا في نفس الغلاف الجوي".
 
في مايو 2021، قال ماسك إن شركة تسلا تفكر في روسيا كموقع محتمل لمصنع سيارات كهربائية.
روسيا اليوم
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