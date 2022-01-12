ايران تنوي استخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية

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أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية، أنها اتفقت مع المصرف المركزي، على اعتماد العملات المشفرة في التجارة الخارجية.

وفي هذا السياق، قال علي رضا بيمان باك، نائب وزير الصناعة والتجارة: "في الآونة الأخيرة، أصبح استخدام "blockchain"، أو سلسلة الكتل المشفرة والعملات المشفرة، ضمن الأساليب المتبعة للتسويات المالية وآليات الدفع.. نحن اتفقنا مع المصرف المركزي الإيراني على اعتماد هذه الأساليب في التجارة الخارجية".

وأضاف علي رضا بيمان باك: "نحن ننظر إلى العملات المشفرة كأداة لتطوير التجارة الخارجية، وندعو التجار الإيرانيين، ومن يقوم بتصدير السلع، إلى استخدام أي عملة مشفرة يمكنه استغلالها لشراء البضائع".

وأكمل: "سنبدأ باستخدام هذه الأساليب في التبادلات التجارية في غضون الإسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، ونتوقع تحقيق نمو بنسبة 10% في الصادرات غير النفطية باعتماد هذه الأساليب".