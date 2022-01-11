قطر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة والغاز الطبيعي المسال

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بحث وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، والوزير الاتحادي للشؤون البحرية في باكستان، سيد علي حيدر زيدي، تعزيز التعاون في مجال الطاقة والغاز الطبيعي المسال.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الاثنين، بأن الوزيرين اجتمعا باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد، وناقشا "العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية في مجال الطاقة وسبل تعزيزها، وكذلك جهود باكستان لبناء محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء قاسم".

وتصدرت قطر العام الماضي قائمة كبار موردي الغاز الطبيعي المسال للسنة الخامسة على التوالي.

ووصلت صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال في عام 2021 إلى 25 وجهة حول العالم، منها حوالي 54.2 مليون طن للسوق الآسيوي بنسبة 67.6%.