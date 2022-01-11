مطورو تطبيقات أبل حصلوا على 60 مليار دولار في 2021

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دفعت شركة أبل 60 مليار دولار لمطوري التطبيقات على متجر "App Store" في عام 2021، وبإجمالي 260 مليار دولار منذ إطلاق متجر التطبيقات في عام 2008.

وتظهر الأرقام النمو المطرد في إيرادات متجر التطبيقات، حيث دفعت الشركة 155 مليار دولار للمطورين منذ إطلاق متجر التطبيقات وحتى نهاية عام 2019، وتم إضافة 45 مليار دولار إلى هذا الرقم، والذي صعد في 2021، إلى 60 مليار دولار بزيادة 33%.

وجاءت هذه الإحصائية كجزء من إعلان أوسع من أبل يهدف إلى إظهار الزخم لأعمال الخدمات الخاصة بها، وهي إشارة مهمة للمستثمرين والمحللين، حيث لا تجني أبل الأموال فقط من بيع الأجهزة ولكن أيضاً من خلال بيع الخدمات والتطبيقات إلى عملائها.

وتمثل مدفوعات أبل للمطورين ما بين 70% و85% من إجمالي المبيعات على متجر التطبيقات، حيث تحصل الشركة على 15% إلى 30% من عمليات الشراء التي تتم داخل التطبيقات.

في الماضي، كان من الممكن العودة إلى تقدير تقريبي لإجمالي إيرادات متجر تطبيقات أبل من خلال افتراض أن المدفوعات للمطورين تساوي 30% من إجمالي مبيعات متجر تطبيقات أبل. ولكن، في العام الماضي، غيرت الشركة هيكل عمولتها عدة مرات استجابةً لدعوات الجهات التنظيمية والتحديات القانونية.

على وجه الخصوص، في عام 2021، قدمت أبل برنامج الأعمال الصغيرة، الذي خفض الرسوم إلى 15% للمطورين الذين يجنون أقل من مليون دولار سنوياً. وفقاً للتقديرات، يقع ما يصل إلى 98% من مطوري App Store في هذه الفئة، لكنها تمثل جزءاً صغيراً فقط من إجمالي المبيعات.

وقدمت أبل أيضاً برنامجاً لتطبيقات الأخبار من شأنه أن يخفض رسومها إلى 15% إذا قدمت محتوى إلى أبل نيوز بداية من أغسطس الماضي. فضلاً عن ذلك، بالنسبة لجميع المطورين، تحصل أبل أيضاً على 15% فقط من السنة الثانية من الاشتراك، بدلاً من 30%.

وفي العام الماضي، أشار تحليل CNBC إلى أن متجر تطبيقات أبل حقق أكثر من 64 مليار دولار في عام 2020، بناءً على معدل عمولة بنسبة 30%، والذي قد يرتفع لأكثر من 87 مليار دولار في 2021، إذا تقاضت نفس العمولة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".