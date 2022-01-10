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مصر تبدأ هيكلة الدعم وسط زيادة ملحوظة في أعداد السكان

10
JANUARY
2022
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قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة بدأت مناقشة مقترحات هيكلة منظومة الدعم، مؤكدا تشكيل لجنة برئاسته، وعضوية وزارات التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وعدد من الجهات المعنية لهذا الغرض.
 
وأشار مدبولي في بيان، إلى الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم، والتي تأتي في إطار التأكد من أنها تستهدف فعليًا الفئة الحقيقية المستحقة للدعم، في وقت تشهد أعداد السكان زيادة ملحوظة.
 
عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة إجراءات هيكلة منظومة الدعم؛ بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، إن تشكيل لجنة حوكمة إجراءات توزيع الدعم تستهدف وضع معايير لمعادلة استحقاق الدعم، ووضع آليات التنفيذ الخاصة بتنقية المنظومة الحالية من الأسر غير المستحقة.
 
وخلال الاجتماع، تم استعراض توزيع منظومة الدعم في مصر، حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال الفترة من 2013-2014 إلى 2021-2022، تمت زيادة إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، من 228 مليار جنيه إلى 321 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 30% تقريبًا.
 
كما تم عرض خطوات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتي تعتمد على تحديد المعايير الواجب توافرها في مستحقي الدعم وإعداد قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من جميع أنواع الدعم، وزيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة، بحسب نشرة "إيكونومي بلس".
 
وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على ضرورة التأكد من دقة البيانات التي تملكها جهات الدولة، لأن معايير استحقاق الدعم تتحدد وفقًا لهذه البيانات، مشيرًا إلى أن حوكمة منظومة الدعم هدف تسعى الحكومة لتحقيقه، لوصول الدعم إلى مستحقيه.
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