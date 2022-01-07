قطر تطلب تعويضا ضخما من إيرباص بسبب تآكل سطح طائرات إيه 350

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أظهرت وثيقة محكمة اليوم الخميس، أن شركة الخطوط الجوية القطرية تطالب بتعويض قدره 618 مليون دولار من شركة إيرباص لصناعة الطائرات في إطار خلاف على تآكل سطح طائرات إيه350.

وتطالب الشركة كذلك بتعويض إضافي قدره 4 ملايين دولار عن كل يوم توقفت فيه عن تشغيل طائراتها من هذا الطراز، وعددها 21 طائرة، بأمر من الجهات التنظيمية القطرية بسبب هذا العيب الذي يشمل تآكلا وثقوبا في السطح الواقي من الصواعق.

قالت الخطوط الجوية القطرية، الشهر الماضي، إنها بدأت في اتخاذ إجراءات في محكمة بريطانية ضد شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات في محاولة لحل نزاع بشأن أضرار بسطح طائرات إيه 350.

وأضافت الشركة في بيان، أن جميع محاولاتها للتوصل إلى حل بناء مع إيرباص فيما يتعلق بحالة التدهور السريع لسطح طائرات إيرباص إيه 350 والتي تؤثر عليها سلبا، باءت بالفشل.

وأفادت الشركة، بأنه بناء على ذلك لم يكن أمام الخطوط الجوية القطرية أي بديل سوى السعي لإيجاد حل سريع لهذا النزاع من خلال القضاء.