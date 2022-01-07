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موجة إلغاء الرحلات تتفاقم.. ماذا تفعل شركات الطيران؟

7
JANUARY
2022
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تواصل شركات الطيران إلغاء وتأخير الرحلات الجوية بالآلاف، حيث تكافح عملياتها مع عدد لا يحصى من العمال الذين أصيبوا بفيروس كورونا خلال موسم الأعياد واحتفالات رأس السنة.
 
وألغت شركات الطيران أكثر من 1620 رحلة طيران اعتبارا من بعد ظهر يوم الخميس، كما قامت بتأخير أكثر من 1350 رحلة على مستوى البلاد وفقًا لموقع تتبع الرحلات "فلايت أوير".
 
في الوقت نفسه، قامت شركات الطيران الأميركية بإلغاء إجمالي 1790 رحلة كما قامت بتأجيل 6097 رحلة أخرى، يوم الأربعاء الماضي.
 
كما ألغت شركة "ساوث ويست إيرلاينز" نحو 562 رحلة جوية ، بما يعادل نحو 18% من جدولها الإجمالي، اعتبارًا من ظهر يوم الخميس، متصدرة الشركات الأميركية الأكثر إلغاء للرحلات خلال الأيام الماضية.
 
في الوقت نفسه، تشير البيانات، إلى أن شركة "يونايتد إيرلاينز" ألغت نحو 227 رحلة جوية، بما يعادل نحو 11% من جدولها يوم الخميس.
 
وتقدم الشركة في الوقت الحالي، الطيارين الذين يحصلون على رحلات إضافية تصل إلى ثلاثة أضعاف رواتبهم العادية حتى نهاية الشهر.
 
وقالت شركات الطيران، إنها تبذل قصارى جهدها لاستيعاب الركاب في مواجهة المشكلات المنتشرة. وقد تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية مسبقًا للسماح للركاب بأكبر قدر ممكن من الإخطار. وتقول جميع شركات الطيران، إنها تبذل ما في وسعها لتوظيف الموظفين المطلوبين حتى لا تواجههم مشاكل في المستقبل.
 
لكن هذه التحديات واسعة النطاق أصبحت أكثر تواترًا، حيث يشتكي موظفو الخطوط الجوية من أنهم تعرضوا لضغوط شديدة بسبب ظروف العمل الصعبة والتي خفلها المتغير الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" على صناعة السفر خلال الفترة الأخيرة.
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