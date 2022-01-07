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ثروات أفراد هذه الدولة 18.5 تريليون دولار رغم تفشي كورونا

7
JANUARY
2022
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احتلت ألمانيا المركز الأول في أوروبا، من حيث حجم ثروات الأفراد، إذ أعلن معهد "ريدزايننج فايننشيال سرفيسز أن مجموع ثروات الأفراد في ألمانيا وصل في 2020 إلى ما يقارب 16.4 تريليون يورو، أو ما يعادل 18.5 تريليون دولار.
 
وجاءت في المركز الثاني فرنسا بـ 12.6 تريليون يورو، تعادل 14.2 تريليون دولار، ثم بريطانيا وإيطاليا بعشرة تريليونات يورو لكل دولة، (11.3 تريليون دولار).
 
وأوضح معهد "آر إس إف" أن حجم الثروات في هذه الدول ارتفع بوجه عام في أول أعوام جائحة كورونا رغم تراجع الأداء الاقتصادي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
 
وشملت الدراسة 16 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سويسرا.
 
وذكر المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في هذه الدول تراجع في 2020 بنسبة 6.4%، بينما ارتفعت ثروات الأفراد هناك 3.9% لتصل إلى أعلى مستوى لها بـ69 تريليون يورو.
 
وقال المعهد إن هذا التطور يظهر أن عدم المساواة بين الفقراء والأغنياء آخذ في الزيادة وتوقع استمرار هذا التطور.
 
وأوضح رئيس المعهد روبرت روتمان أنه "من المرجح أن أصحاب الثروات أخذوا قطعة أكبر من كعكة الثروة الخاصة المتنامية". وأظهرت الدراسة أن ألمانيا صاحبة أكبر عدد من المليونيرات في أوروبا بـ 2.9 مليون مليونير تلتها بريطانيا وفرنسا بـ 2.5 مليون مليونير لكل منهما، فيما وصلت نسبة المليونيرات قياسا إلى عدد السكان إلى ذروتها في سويسرا بـ14.1%.
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