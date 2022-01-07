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ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

7
JANUARY
2022
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ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، وقد يواصل الارتفاع في الأسابيع المقبلة في ظل الاضطرابات الناجمة عن زيادة الإصابات بفيروس كورونا.
 
وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة ارتفعت سبعة الآف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 207 آلاف للأسبوع المنتهي في الأول من يناير/كانون الثاني. وكانت الطلبات انخفضت إلى 200 ألف في الأسبوع السابق.
 
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقديم 197 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.
 
وتزداد الطلبات عادة خلال موسم العطلات، لكن النقص الحاد في اليد العاملة قوض هذا النمط الموسمي، مما أدى إلى انخفاض عدد الطلبات المعدل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسابيع الأخيرة.
 
وكانت هناك 10.6 مليون فرصة عمل في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
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