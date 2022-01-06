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بدأت شركة "آبل" العام الجديد بإنجاز تاريخي، حيث أصبحت أول شركة في العالم تصل قيمتها إلى 3 تريليونات دولار، حيث ارتفع سعر سهمها إلى مستوى قياسي بلغ 182.88 دولار، قبل أن يتراجع قليلا في وقت لاحق.

وأرجع محللون هذا الإنجاز إلى ثقة المستثمرين في أداء الشركة، خاصة مع أدائها المالي القوي، والتوقعات الكبيرة بشأن أعمالها في مجال الخدمات ومشاريع السيارات، إلى جانب أعمال الإلكترونيات التقليدية.

تأتي مكاسب سهم "آبل"، في وقت تواصل فيه الأسهم الأمريكية انتعاشها وتحقيق مستويات قياسية، ورغم القيمة الهائلة لصانعة "أيفون" فإنها ليست الوحيدة التي تمتلك قيمة من 13 رقما (يتكون التريليون من رقم 1 وإلى يمينه 12 صفرا) .

وفيما يلي نظرة على الشركات الست الأكبر في العالم، والتي تقدر قيمتها بأكثر من تريليون دولار، بحسب تقرير لصحيفة "ذا ويك"، مع العلم أن هذه القيم اعتبارا من يوم الاثنين 3 يناير/ كانون الثاني وهي متغيرة باستمرار بتغير سعر سهم كل شركة.

1. آبل

تراجعت قيمة شركة "آبل" بشكل طفيف عقب بلوغها 3 تريليونات دولار يوم الاثنين، لتسجل في نهاية التعاملات 2.986 تريليون دولار.

وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" زادت قيمة الشركة بمقدار تريليون دولار خلال 16 شهرا مضت، وزادت نصف تريليون دولار منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني فقط.

كيف أصبحت "آبل" أول شركة في العالم تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار؟

أصبحت "آبل" شركة قيمتها تريليون دولار لأول مرة في أغسطس/ آب 2018، وبعد ذلك بعامين أصبحت أول شركة تبلغ قيمتها تريليوني دولار، قبل أن تتجاوز 3 تريليونات دولار الاثنين.

وخسرت "آبل" لقب الشركة الأكثر قيمة في العالم لصالح "مايكروسوفت" في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، لكن ذلك لم يدم سوى فترة وجيزة، حيث أعاد الانتعاش القوي في نوفمبر لها تاجها.

2. مايكروسوفت

تبلغ قيمة الشركة 2.513 تريليون دولار، وكما أشير في الأعلى، تجاوزت "آبل" في وقت سابق وكان يعتقد المحللون أنها ستصبح أول شركة تصل قيمتها إلى 3 تريليونات دولار.

كان ينظر إلى إيراداتها من أعمال الحوسبة السحابية السحابية "العامل الرئيسي الذي سيرفع تقييمها لأعلى"، ومع ذلك، انخفض سهمها بنسبة 9% بين نوفمبر وديسمبر/ كانون الأول.

3. ألفابت

تبلغ قيمة الشركة الأم لـ"غوغل" الآن 1.927 تريليون دولار بعدما سجلت تريليوني دولار لأول مرة في نوفمبر.

أفادت مجلة "ذا فيرج" بأن ازدهار شركات التكنولوجيا الكبرى خلال الجائحة، جاء مع تحول الشركات في جميع أنحاء العالم من العمل في المكاتب إلى بيئات العمل القائمة على التكنولوجيا السحابية والبعيدة.

واستفادت "غوغل" من هذا التحول في شكل اشتراكات التخزين السحابي والإعلانات الرقمية، ومنذ بداية عام 2021 ارتفعت قيمتها بنسبة 66%، بحسب "ياهو فايننس".

4. أرامكو

تبلغ قيمتها 1.893 تريليون دولار، وهي أكبر شركة نفط في العالم، وسجلت قيمتها السوقية تريليوني دولار سابقا، وكانت أول شركة في العالم تصل إلى هذا المستوى، وفقا لـ"سي إن إن".

تقود أعمال السعودية في أسواق الطاقة العالمية، وتكتسب قوتها من كون المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد أكبر المنتجين على الإطلاق، وتعتبر القائد الفعلي لمنظمة "أوبك".

5. أمازون

تبلغ قيمتها 1.728 تريليون دولار. بعد أداء قوي للأسهم في عام 2020، تخلفت "أمازون" عن "صعود السوق الصحي" في عام 2021، بحسب موقع "بارونز".

ومع ذلك، قد يكون عام 2022 "عاما بارزا" وحيث تنمو ثروات الشركة. تتمتع "أمازون" بموقع فريد يمكنها من الخروج من هذه الأزمة باعتبارها واحدة من أكبر المستفيدين من التحول الرقمي المتسارع.

6. تسلا

تبلغ قيمتها حاليا 1.205 تريليون دولار، وانضمت شركة صناعة السيارات الكهربائية بقيادة الملياردير إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، إلى "نادي التريليون دولار" في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

صانعة السيارات الأكثر قيمة في العالم، كافحت لسنوات من أجل زيادة الإنتاج وتكهن المستثمرون بأنها ستفشل. ومع ذلك، في العام الماضي، حققت الشركة أرباحا للمرة الأولى، ما دفع أسهمها للارتفاع السريع.