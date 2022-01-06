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وزير أوكراني يشير إلى توقف تصدير الفحم من كازاخستان إلى أوكرانيا

6
JANUARY
2022
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أعلن وزير الطاقة الأوكراني هيرمان جالو شينكو، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، توقف إمدادات الفحم من كازاخستان إلى أوكرانيا على الرغم من العقود المبرمة بين البلدين.
 
وقال الوزير الأوكراني، إن "الفحم لا يأتي من كازاخستان. هناك عقد موقع مع الشركة الأوكرانية (تسينتر أينرغو) لتوريد 660 ألف طن من الفحم الكازاخستاني خلال موسم التدفئة، لكن الإمدادات توقفت مع توقف ترانزيت الفحم عبر روسيا".
 
وفي نوفمبر الماضي، وقعت الشركة الأوكرانية "تسينتر أينرغو" (Centrenergo) عقدا لتوريد 1.5 مليون طن من الفحم من كازاخستان وكذلك من بولندا والولايات المتحدة وأستراليا من أجل تفادي انقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا.
 
وكان الوزير الأوكراني قد صرح في نهاية سبتمبر الماضي، بأن أوكرانيا تتأخر عن خططها لتخزين كميات من الفحم اللازمة لموسم التدفئة في أوكرانيا، مشددا على أن كييف تعتزم زيادة إنتاجها ووارداتها من الفحم.
 
فيما أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال، أن أوكرانيا مستعدة تماما لموسم التدفئة على الرغم من أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
 
وتشهد كازاخستان منذ مطلع هذا العام موجة احتجاجات بدأت بطرح مطالب اقتصادية وتحولت خلال اليومين الأخيرين إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن بعدد من المدن وخاصة ألما آتا.
روسيا اليوم
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