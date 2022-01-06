مصر تسجل أدنى معدل في الدين الخارجي منذ 6 سنوات

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تراجع الدين الخارجي المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 ليسجل 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو 2021.

وأظهرت البيانات التي نشرها البنك المركزي أن قيمة التراجع بلغت نحو 439.5 مليون دولار، وهي أعلى نسبة منذ حوالي 6 سنوات، وذلك في العام المالي الذي يبدأ مطلع شهر يوليو إلى نهاية شهر يونيو من كل عام.

وذكر تقرير أصدره المركزي أن الدين الخارجي انقسم إلى طويل الأجل وسجل 125.9 مليار دولار، وقصير الأجل سجل 11.480 مليار دولار.

وأظهرت بيانات المركزي أن الدين الخارجي على الحكومة سجل 82.632 مليار دولار مقارنة بـ82.445 مليار.