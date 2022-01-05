ماذا يخبئ 2022 لعملة "البيتكوين"؟.. توقعات مثيرة لرئيس السلفادور نجيب بوكيلة

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توقع رئيس السلفادور نجيب بوكيلة مستقبلا مشرقا لعملة "البيتكوين" في 2022، حيث توقع أن يتضاعف سعر العملة الرقمية في 2022 ليصل إلى 100 ألف دولار.

وفي تغريدة نشرها يوم الأحد الماضي طرح رئيس السلفادور، الذي أصبحت بلاده العام الماضي أول دولة تعتمد "البيتكوين" كعملة ذات سيادة، عدة تنبؤات مثيرة لأكثر عملة رقمية مشهورة في العالم.

وفيما لائحة بالتوقعات المتعلقة بعملة "البيتكوين" للعام 2022:

• ستصل قيمة العملة إلى 100 ألف دولار

• ستتبنى دولتان "البيتكوين" كعملة قانونية

• ستصبح عملة "البيتكوين" قضية انتخابية رئيسية في الانتخابات الأمريكية هذا العام

• سيتم البدء في بناء مدينة "بيتكوين" (في السلفادور)

ويتم تداول عملة "البيتكوين" اليوم عند مستوى 47300 دولار، وللمقارنة فقد تم تداول العملة الرقمية في بداية العام 2021 عند مستوى 33000 دولار.

وفيما يلي رسم بياني لمنحى تداول عملة "البيتكوين" في 2021 (الصورة مرفقة)