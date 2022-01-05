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أسوأ الأسهم في 2021

5
JANUARY
2022
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أظهر مؤشر "داو جونز" الأمريكي أن أسهم شركات مثل "والت ديزني" و"بوينغ" و"فيرايزون" للاتصالات اللاسلكية و"أمغين" للأدوية الحيوية وتكتل التكنولوجيا "هانيويل" كانت الأسوأ أداء في 2021.
 
وسجلت شركتا "والت ديزني" و"فيرايزون" خسائر في خانة العشرات، بينما سجلت الشركات الثلاث الأخرى خسائر في خانة الآحاد.
 
وقد انخفض سهم شركة "ديزني" العملاقة للترفيه بنسبة 14.5% في عام 2021 وسط تباطؤ في نمو مشتركي قناة "Disney+"، فيما تراجع سهم "فيرايزون" للاتصالات اللاسلكية بنسبة 11.6% في العام الماضي، في ظل توقعات محللين أن تفقد شركة الاتصالات العملاقة مكانتها "كأفضل شبكة" لصالح T-Mobile.
 
بينما خسر سهم "بوينغ" 5.95% من قيمته العام الماضي، مما جعل صانع الطائرات ثالث أسوأ سهم لمؤشر "داو جونز". وواجهت الشركة مجموعة من المشكلات على مدار العام ، بدءا من تداعيات الحوادث المميتة للطراز "737 ماكس" في العام 2019 إلى مشكلات الإنتاج مع الطراز "787 دريملاينر".
 
في حين تراجع سهما "هانيويل" و"أمغين" بنحو 2% في 2021، في ظل مشاكل في سلاسل التوريج والتضخم.
 
ويتكون مؤشر "داو جونز" الصناعي من 30 شركة كبرى مدرجة في بورصات الولايات المتحدة، وقد أنهى المؤشر العام بنمو قدره 18.7%.
روسيا اليوم
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