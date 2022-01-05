living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عام على خفض سعر الدينار الليبي.. ما النتائج؟

5
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عام مضى منذ أن قرر مصرف ليبيا المركزي خفض سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح الدولار بـ4.48 دينار، مما يعني فقدان العملة المحلية نحو 71 بالمئة من قيمتها في ذلك الحين، فماذا تحقق؟
 
في البداية، سعى البنك المركزي الليبي من وراء هذا الإجراء إلى حل أزمة السيولة النقدية التي ترهق المواطنين منذ سنوات.
 
يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفيتوري: "إن البعض وعد في ذلك الحين أن يؤدي هذا الإجراء إلى تدفق السيولة على المصارف التجارية، بما يخدم المواطنين، لكن الحقيقة هي تحقيق زيادة في إيرادات الخزانة العامة على حساب المواطن الذي تحمل القرار من دخله الحقيقي، إذ انخفض بشكل ملحوظ.
 
 
وأضاف الفيتوري أن الشرائح الأقل دخلا لم تعد قادرة على توفير حتى السلع الضرورية، في حين أن الزيادة في الإنفاق لم تنعكس على إنفاق رشيد على احتياجات المجتمع أو تطويره.
 
وأكد أن المصرف المركزي هو سبب تنامي السوق السوداء للدولار، وانخفاض قيمة الدينار، وذلك بسبب عدم فتح الاعتمادات اللازمة للسلع.
 
السوق السوداء وأسعار السلع 
 
وتابع: "تعنت المصرف المركزي يؤدي إلى لجوء التجار لشراء الدولار من السوق السوداء، حتى ولو وصل سعر العملة الأميركية إلى 15 دينارا، وربما حتى أعلى"، ويتحمل تلك الزيادة المواطن.
 
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي محمد أبو سنينة إن سعر صرف الدينار الحالي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة بسعر الصرف الرسمي، إضافة إلى زيادة ثمن بعض المحروقات بنسبة 200 بالمئة.
 
وأضاف أبو سنينة أن تلك السلع تشمل المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والمعدات الطبية وقطع الغيار ومواد التنظيف والمستلزمات الزراعية، وبعض البضائع الأخرى.
 
وتعجب المحلل الاقتصادي الليبي ناصر بوخشيم من إلقاء البعض اللوم على ارتفاع الأسعار عالميا، بدلا من التطرق إلى مسألة سعر صرف الدينار، والحديث عما يسمى بـ"التضخم المستورد"، وارتفاع تكاليف النقل البحري.
 
وقال بوخشيم إن الغرض من خفض سعر الصرف هو محاولة السيطرة على عجز الموازنة العامة وتقليل الدين العام، بحكم أنها "أسهل الطرق" للتدخل النقدي، لكن تم ذلك دون النظر في التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه السياسة، والتي يتحمل أعباءها المواطن البسيط صاحب الدخل الثابت والمحدود، في اقتصاد يعتمد على الاستيراد من الخارج في جل، إن لم يكن كل، بنود الإنفاق لديه: الاستهلاكي والاستثماري والحكومي.
 
توصيات
 
وكان المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الليبي قدم عدة توصيات لتلافي الآثار السلبية لقرار خفض سعر الدينار، منها دعم الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود من أصحاب معاشات الضمان وزيادة مخصصاتهم، وتحديد حد أدنى جديد لها، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية ودعم الأطفال الرضع في جانب الغذاء والتطعيمات.
 
وطالب بإصلاح نظام الأجور لذوي الدخل المحدود بعد حصر هذه الفئة، وإعداد دراسة لمستوى المعيشة، وإعداد سيناريوهات لهذا الإصلاح، وربط مستويات الأجور بمؤشرات الأداء، وتقليص الإنفاق الحكومي الخارجي المتمثل في السفارات. وذلك لمواجهة احتمال ارتفاع فاتورة الباب الأول في الميزانية "المرتبات"، لكن تلك التوصيات لم تجد طريقها للتنفيذ.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout