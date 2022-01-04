إيلون ماسك يكسب 32 مليار دولار في يوم واحد

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أفادت مجلة فوربس، بأن ثروة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ازدادت خلال يوم واحد بمقدار 32 مليار دولار، لتصل إلى 304.2 مليار دولار.

وتدل معطيات تصنيف فوربس للمليارديرات، الذي يجري في نظام الوقت الفعلي، على أن هذا النمو الفاحش في ثروة ماسك، تم نتيجة ارتفاع كبير في أسعار أسهم شركته Tesla لإنتاج السيارات الكهربائية.

ونتيجة لذلك، أصبحت ثروة ماسك مرة أخرى تزيد عن 300 مليار دولار.وفي نوفمبر 2021، حقق بالفعل هذه النتيجة - لأول مرة في التاريخ.

قبل هذه القفزة في أسعار أسهم Tesla يوم الاثنين، كان ماسك أغنى رجل على هذا الكوكب، لكنه الآن وسع الفجوة في حجم الثروة مع أقرب منافسيه، وهو برنارد أرنو مدير عام مجموعة شركات LVMH الفرنسية (Louis Vuitton Moet Hennessy)، بثروة قدرها 200.6 مليار دولار.

ويشار إلى أن أسهم Tesla صعدت يوم أمس الاثنين، أول يوم تداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية هذا العام، بنسبة 13.53٪ لتصل إلى 1199.78 دولارا للسهم، بعد الإعلان يوم الأحد عن زيادة قياسية في توريد هذه السيارات الكهربائية في ختام عام 2021.

لقد شحنت الشركة 936172 سيارة كهربائية للزبائن والعملاء، بزيادة قدرها 87٪ بالمقارنة مع عام 2020.