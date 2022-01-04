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أبل.. أول شركة عالمية تبلغ قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

4
JANUARY
2022
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أصبحت شركة أبل أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى ثلاثة تريليونات دولار، وذلك بفضل ثقة المستثمرين في أن الشركة التي تصنع هواتف آيفون ستواصل إصدار المنتجات الأكثر مبيعا في الوقت الذي تستكشف فيه أسواقا جديدة مثل السيارات الذاتية القيادة والواقع الافتراضي.
 
وارتفعت أسهم الشركة إلى 182.88 دولار في منتصف أول أيام التداول في العام الجديد، وهو رقم قياسي جديد أوصل قيمة الشركة السوقية إلى ثلاثة تريليونات دولار. غير أن السهم أنهى الجلسة مرتفعا 2.5 في المئة إلى 182.01 دولار لتتراجع قيمتها السوقية إلى 2.99 تريليون دولار.
 
ويراهن المستثمرون على أن المستهلكين سيواصلون شراء هواتف آيفون وأجهزة ماك بوك وخدمات مثل أبل تي.في وأبل ميوزيك.
 
أبل 2021، هل من جديد؟
 
واستغرق وصول قيمة أبل السوقية من تريليونين إلى ثلاثة تريليونات دولار 16 شهرا بفضل ارتفاع سهمها بشدة في الآونة الأخيرة.
 
وبعد تجاوز قيمتها السوقية حاجز الثلاث تريليونات دولار، تركت أبل مايكروسوفت وحيدة في نادي التريليوني دولار قبل أن تعود إليها مع نهاية التعاملات، بينما تجاوزت ألفابت المالكة لجوجل وأمازون وتسلا حاجز التريليون دولار.
 
وكانت مايكروسوفت، التي تبلغ قيمتها السوقية حاليا نحو 2.5 تريليون دولار، أكثر الشركات قيمة في العالم حتى أواخر أكتوبر عندما أفادت أبل بأن قيود سلاسل التوريد يمكن أن تؤثر على نموها خلال الفترة المتبقية من العام.
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