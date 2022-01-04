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الدولار يصعد مع ارتفاع السندات وتوقعات برفع الفائدة

4
JANUARY
2022
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ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية في أول أيام التداول في عام 2022 مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية وتوقع المستثمرين أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة خلال العام الجديد.
 
وعلى الرغم من زيادة الإصابات بفيروس كورونا بسبب المتحور أوميكرون، الذي ما زال يعطل السفر والخدمات العامة، ظل المستثمرون متفائلين إزاء إمكانية تجنب إجراءات إغلاق طويلة الأمد.
 
وارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين، الحساسة لتوقعات رفع أسعار الفائدة، جنبا إلى جنب مع السندات لأجل خمس سنوات، إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2020. وارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل عشر وخمس سنوات إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع. ومن المرجح أن يبدأ المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2022.
 
وارتفع مؤشر الدولار 0.552 بالمئة وتراجع اليورو 0.64 بالمئة إلى 1.1295 دولار.
 
والدولار في سبيله لتحقيق أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ 17 ديسمبر.
 
وتراجع الين الياباني 0.17 بالمئة إلى 115.27 ين مقابل الدولار، بينما كان أحدث تداول للجنيه الإسترليني 1.3482 دولار، منخفضا 0.35 بالمئة خلال اليوم.
 
وارتفعت العملة التركية 1.7 بالمئة إلى 12.960 ليرة للدولار، لكنها كانت منخفضة في تعاملات مبكرة عند 13.92.
 
وانخفض سعر عملة بتكوين المشفرة 1.61 بالمئة إلى 46587.63 دولار.
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