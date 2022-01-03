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مسؤول يوضح حقيقة شراء أطنان من الذهب في مصر عام 2021

3
JANUARY
2022
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أوضح مسؤول مصري، حقيقة شراء المصريين 50 طنا من الذهب خلال عام 2021، مؤكدا أن الاستثمار في الذهب هو الأنجح في البلاد.
 
وقال الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن "المصريين اشتروا 35 طنا فقط خلال عام 2021، وهي المصوغات التي تم دمغها على مصلحة دغم المصوغات قبل بيعها، وهي ليست مشتريات للناس، لكون الذهب عبارة عن خامة يعاد تدويرها واستبدالها بخامات أخرى".
 
وأوضح أن "بعض السيدات تقوم باستبدال بعض قطع الذهب لديها بقطع أخرى وتتم إعادة تصنيعها مرة أخرى".
 
وأكد أن "الاستثمار في الذهب عبارة عن جزء من الكمية التي تم شراؤها"، لافتا إلى أن "الاستثمار يكون في جنيهات ذهب وسبائك وليس في المشغولات الذهبية للزينة".
 
وشدد واصف على أن "الاستثمار في الذهب هو الأنجح على مدار 20 عاما لكون أسعاره تزيد من 15-20% وهو أعلى عائد بالنسبة لأي وعاء ادخاري".
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