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مصر: قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوي في تاريخها

3
JANUARY
2022
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أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الأحد، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي 2021 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها.
 
وكشف ربيع أن قناة السويس حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها موضحا أن الإيرادات بلغت 6.3 مليار دولار، كما أن أكبر حمولات صافية سنوية بلغت 1.27 مليار طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.
 
وأوضح رئيس الهيئة، في بيان له اليوم، أن حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 شهدت عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور18830 سفينة خلال عام 2020 بفارق 1864 سفينة، وبنسبة زيادة قدرها 10 في المئة.
 
 وقال إن إجمالي الحمولات الصافية بلغ 1.27 مليار طن مقابل 1.17 مليار طن خلال عام 2020 بفارق 100 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 8.5 في المئة.
 
وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال العام الميلادي 2021 حققت زيادة كبيرة قدرها 12.8 في المئة من حصيلة إيراداتها بالدولار حيث سجلت عائدات القناة 6.3 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة قدرها 720 مليون دولار.
 
جاءت عائدات 2021 غير المسبوقة في الوقت الذي لا تزال فيه صناعة الشحن العالمية تعاني بسبب جائحة فيروس كورونا.
 
وأغلقت القناة، وهي واحدة من أكثر الممرات المائية حيوية في العالم، ستة أيام في مارس الماضي عندما جنحت سفينة الحاويات الضخمة ”إيفر غيفن”، التي ترفع علم بنما، داخل الممر المائي، فيما نجحت السلطات المصرية في تعويم السفينة في وقت قياسي وبشكل جذب إشادات عالمية.
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