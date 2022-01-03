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"أوبك بلاس" تتوقع تأثيرا "محدودا" لأوميكرون على سوق النفط

3
JANUARY
2022
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توقع تقرير حديث لمجموعة "أوبك بلاس"، أن يكون متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد ذا تأثير محدود ومؤقت على سوق النفط الذي انتعش بشدة، في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، مستفيدا من آمال التعافي الاقتصادي.
 
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن التقرير المتفائل بشأن تأثير "أوميكرون" صدر عن اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة "أوبك بلاس".
 
وقال التقرير إنه "من المتوقع أن يكون تأثير المتحور أوميكرون الجديد خفيفا وقصير المدى مع تحسن القدرة عالميا على التعامل مع كوفيد-19 والتحديات المرتبطة به".
 
وفي اليوم الأخير من العام الماضي، تراجعت أسعار النفط،  لكنها ظلت تتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 2016 على الأقل، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من الركود الذي نجم عن كوفيد-19 وقيود يتبناها المنتجون، حتى مع ارتفاع الإصابات بالفيروس لمستويات قياسية حول العالم.
 
ولامست عقود خام برنت العام وخام غرب تكساس أعلى مستوى لهما في 2021 في أكتوبر، عندما سجل خام برنت 86.70 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2018 في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 85.41 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ 2014.
 
ومن المتوقع أن تواصل أسعار الخام العالمية ارتفاعها، خلال العام المقبل، مع زيادة الطلب على وقود الطائرات.
 
في غضون ذلك، توقفت أسعار النفط عن الزيادة، يوم الجمعة الماضي، بعد ارتفاعها لعدة أيام متتالية، متأثرة بتصاعد إصابات كوفيد-19 إلى مستويات جديدة عالميا، من أستراليا إلى الولايات المتحدة.
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