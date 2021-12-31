أغنى 10 أشخاص في العالم يضيفون 402 مليار دولار إلى ثرواتهم في 2021

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أضاف أغنى عشرة مليارديرات في العالم، 402 مليار دولار إلى ثرواتهم في عام 2021، مستفيدين من انتعاش أداء أسواق الأسهم.

وقال تقرير لوكالة "بلومبيرغ" اليوم الخميس، إن مجموعة الأفراد الأكثر ثراء يقودها إيلون ماسك، مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، الذي أضاف 121 مليار دولار إلى صافي ثروته في عام 2021 ليصل إجمالي ثروته إلى 277 مليار دولار.

وذكر التقرير أن جيف بيزوس مؤسس شركة التجارة الإلكترونية "أمازون" أضاف 5 مليارات دولار إلى صافي ثروته في عام 2021، بإجمالي 195 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن مارك زوكربيرج مؤسس "فيسبوك" أضاف 24 مليار دولار إلى صافي ثروته هذا العام، مما يرفع إجمالي ثروته إلى 128 مليار دولار.

من بين المليارديرات الآخرين، مؤسس مجموعة السلع الفاخرة "مويت هنسي لوي فيتون"، برنارد أرنو، والرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" بيل غيتس.

كما تضم المجموعة أيضا، المؤسسين المشاركين لشركة "ألفابت" لاري بيدج وسيرغي برين، والرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" وارن بافيت، ومؤسس "أوراكل" لاري إليسون.