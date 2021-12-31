living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لبنان.. عراقيون ومصريون أنقذوا موسم "البترول الأبيض"

31
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يطلق على موسم التزلج في لبنان اسم "البترول الأبيض" لما يدره على البلاد من عملة صعبة، لكن تراكم الأزمات السياسية والاقتصادية أدت إلى تراجع كبير في هذا الموسم، ومع ذلك تشهد بعض المناطق الجبلية إقبالا من قبل المصريين والعراقيين.
 
وتنتشر مراكز التزلج في المناطق الجبلية في محافظتي جبل لبنان والشمال، مثل فاريا وبشري.
 
وبفعل غياب الدعم الرسمي، بات قطاع السياحة الشتوية في لبنان يواجه خطر الانهيار، كما يقول القيّمون عليه، خاصة في حالة عدم قدرته على تأمين التكاليف التشغيلية.
 
وتفاقمت أزمة هذا القطاع مع إحجام كثير من اللبنانيين على التلزج، بعدما باتت هذه الرياضىة تفوق قدراتهم.
 
وعلى سببيل المثال، نظرا لارتفاع المصاريف التشغيلية لمراكز التزلج، ارتفعت أسعار التذاكر ما بين 12 و50 دولاراً أميركياً، يضاف إليها مستلزمات التزلج التي تتراوح ما بين 10 و30 دولاراً أميركياً، وأتعاب المدربين التي تتراوح ما بين 15- 180 دولارا.
 
وبات أصحاب هذه المراكز يعولون على السياح والمغتربين الذين يدفعون بالعملة الصعبة ولكن قدومهم إلى لبنان مرتبط بـالإستقرار السياسي، فيما يبزر العراقيون والمصريون من بين الذين يسافرون للبنان من أجل هذه الرياضة.
 
ويشير المتابعون، إلى أن مراكز التزلج ستجد نفسها أمام تحدي الصمود رغم الأسعار المرتفعة التي تتقاضاها بالدولار ، فاللبنانيون المقتدرون أصبحوا خارج البلاد والأيام المعدودة التي يمضونها في لبنان خلال الأعياد لا تكفي لإنقاذ القطاع.
 
ويقول سمير مهنا، مختار بلدة كفر ذبيان (موقع تزلج في جبل لبنان) لموقع "سكاي نيوز عربية": الثلج هو بترول لبنان الأبيض، فهو يدخل الدولار على السوق اللبناني".
 
وتابع مهنا:" يستفيد من هذا القطاع السياحي مئات العائلات اللبنانية بين عمال ومدربين وعمال الصيانة، لأن وقت سقوط الثلج بين العيدين هو موسم بحد ذاته في لبنان حيث عطلة الجامعات والمدارس وعودة غالبية المغتربين للمشاركة بالأعياد مع ذويهم".
 
وأضاف مهنا "يشهد لبنان حالياً اقبالاً جيداً للأخوة العراقيين والمصريين الذين بدأوا يتوافدون اليه ابتداء من يوم الأحد الماضي".
 
وعن ارتفاع الأسعار وتكاليف استئجار معدات التزلج في لبنان، قال "رياضة التزلج في لبنان تعتمد لطبقة معينة من المجتمع وموسم التزلج في لبنان قصير على عكس موسم السباحة".
 
وتابع: "مراكز التزلج تتركز في بلدة كفرذبيان في جبل لبنان وأخرى في منطقة الأرز شمالي لبنان وتلك أقل كلفة مادية بسبب بعدها الجغرافي ويبقى الوصول إليها مكلف بسبب غلاء مادة البنزين في لبنان" .
 
وأوضح مهنا أن "موقع بلدة كفرذبيان البعيدة 40 كلم فقط عن العاصمة بيروت وعن مدينة طرابلس وكذلك عن محافظة البقاع يساهم في الاقبال عليها أكثر وموسم التزلج لا يتخطى ثلاثة أشهر بينما ينتظر مشغلو مراكز التزلج طيلة العام ليستفيدوا من الموسم القصير نسبياً".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout