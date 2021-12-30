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شحنة سيارات تصل روسيا مغطاة بالجليد.. من سيعوض الأضرار؟

30
DECEMBER
2021
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وصلت شحنة سيارات يابانية إلى ميناء فلاديفوستوك، في أقصى الشرق الروسي، مغطاة بالجليد بسبب ظروف المناخ الباردة، ما دفع الكثيرين للتساؤل عما إذا سيتم تعويض مالكي هذه السيارات.
 
ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام فقد تجمدت عشرات السيارات بسبب تساقط الثلوج في بحر اليابان خلال عملية شحن هذه السيارات إلى ميناء فلاديفوستوك الروسي، وأدت الظروف المناخية إلى استلام السيارات وهي مغطاة بطبقة من الجليد.
 
ويعول أصحاب هذه السيارات على الحصول على تعويض بسبب تضرر سياراتهم، وعلقت هيئات في مدينة فلاديفوستوك على ذلك قائلة، إن المتضررين بحاجة للحصول على أوراق ثبوتية من الأرصاد الجوية بأن السيارات تضررت في الميناء بسبب ظاهرة مناخية قاسية تدعى "الجليد السريع".
 
وأضافت أنه بمساعدة هذه الوثائق يمكن التقدم إلى شركات التأمين والقضاء للحصول على تعويضات لتضرر السيارات.
 
يشار إلى أن روسيا ودولا أوروبية شهدت في شهر ديسمبر 2021 درجات حرارة منخفضة للغاية حيث غطت الثلوج أجزاء كبيرة من المناطق وعطلت حركة النقل فيها.
روسيا اليوم
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