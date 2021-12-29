نوفاك يحدد سبب قفزة أسعار الغاز في أوروبا

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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن سبب نمو أسعار الغاز في أوروبا هو التخلي عن العقود طويلة الأجل والاستثمارات في القطاع.

وأشار في حديث لقناة "إر بي كا" الروسية إلى أن المفوضية الأوروبية كانت تختار العقود فورية التسليم دون إدراك الوضع في السوق على المدى الطويل والمتوسط.

وتابع قائلا إن "ذلك أدى إلى أن الغاز المسال الذي يجري توريده بموجب العقود فورية التسليم، والذي كانت أوروبا تعول عليه، انتقل إلى الأسواق الأخرى التي كانت أنفع اقتصاديا، في صيف عام 2021 عندما كان من الضروري ضخ الغاز في المستودعات تحت الأرض".

وأشار إلى أن الغاز المسال من الولايات المتحدة وقطر وأستراليا توجه إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ، ما أدى إلى نقصه في السوق الأوروبية.

إضافة إلى ذلك، انخفض إنتاج الغاز في أوروبا نفسها، حيث تراجع حجم الإنتاج عند الشركات الأوروبية بالنسبة المتوسطة 22%.

ومن بين الأسباب الأخرى لأزمة الغاز في أوروبا ذكر نوفاك الشتاء البارد في العام الماضي ومخاطر تكرار تلك الأمور في هذا الموسم، إضافة إلى الأحجام غير الكافية من الوقود.

يذكر أن أزمة أسعار الغاز بدأت في أوروبا في الربيع الماضي. وفي أكتوبر تجاوزت أسعار الغاز عتبة الـ 1000 دولار للألف متر مكعب. وفي 21 ديسمبر الجاري تم تسجيل مستوى قياسي في التاريخ، حيث بلغ سعر الغاز 2190.4 دولار مقابل ألف متر مكعب من الغاز.