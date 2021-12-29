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المغرب يعتزم إنتاج أكثر من نصف حاجته من الكهرباء من مصادر متجددة

29
DECEMBER
2021
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قالت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية، ليلى بنعلي، إن بلادها تعتزم إنتاج أكثر من 52 بالمئة من طاقتها الكهربائية من مصادر متجددة قبل حلول 2030.
 
وأوضحت بنعلي، خلال كلمة أمام مجلس النواب، أن جهود المغرب للتحول الطاقي، تأتي في إطار رفع طموحاته بخصوص استراتيجية الطاقة، التي تتركز بالأساس على تطوير مصادر طاقة جديدة ومتجددة.
 
وأكدت على أن البلاد تتوفر فيها حاليا حوالي 50 مشروعا من الطاقة المتجددة قيد الاستغلال.. وأن "قدرة هذه المشاريع الإجمالية قيد الاستغلال تصل إلى 3950 ميغاواط".
 
وكان المنتدى الاقتصادي العالمي، قال في تقرير له خلال أبريل الماضي، إن المغرب حل في المرتبة الثالثة عربيا، بعد قطر والإمارات، بتعزيز التحول الفعال في مجال الطاقة، لعام 2021.
 
وبحسب بنعلي، فإن وزارتها ستعمل على توفير فرص استثمارية جديدة، أبرزها برمجة قدرة إضافية تفوق 4000 ميغاواط من مصادر متجددة بحلول 2025.
 
وتتسارع الخطى في المغرب لزيادة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، ضمن مساعيه لتحقيق أهداف التغير المناخي والحياد الكربوني بحلول 2050، وأيضا لتحقيق السيادة في القطاع.
روسيا اليوم
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