living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسعار النفط تواصل الانتعاش رغم تفاقم الوضع الوبائي

29
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي، يوم الأربعاء، مستفيدة من صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية، في ظل انحسار المخاوف من متحور "أوميكرون"، رغم الارتفاع الكبير لحالات الإصابة بالفيروس.
 
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 76.19 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش.
 
ولم يكن خام القياس العالمي مزيج برنت أقل حظا من سابقه، إذارتفع هو الآخر 23 سنتا توازي 0.3 في المئة إلى 79.17 دولار للبرميل.
 
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن كلا الخامين أصبحا قرب أعلى مستوى لهما في شهر، بفعل الارتفاع الأخير.
 
ويأتي هذا الارتفاع، بعدما أحدث المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، في أواخر نوفمبر الماضي، حالة تشاؤم إزاء الاقتصاد العالمي، وسط مخاوف من العودة إلى الإغلاقات التي تؤثر بشدة على الاقتصاد.
 
لكن التبدد النسبي للمخاوف بشأن متحور "أوميكرون"، عقب تقارير تفيد بكونه أقل شراسة من متحورات سابقة رغم الانتشار السريع، فتح شهية المستثمرين إلى الأصول ذات المخاطر العالية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout