مسؤول سوري يكشف عن موعد الانتهاء من صيانة خط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان

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كشف مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء السوري فواز الضاهر عن أن يوم الخميس القادم ستنتهي أعمال الصيانة والتأهيل لخط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان.

وقال مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، فواز الضاهر، إنه في يوم الخميس القادم ستنتهي أعمال الصيانة والتأهيل لخط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان، حيث تكون ورشات شركات الكهرباء العاملة في إصلاح هذا الخط قد أنهت أعمالها الفنية ونصبت أبراج الشبكة، ليصبح الجزء السوري من خط الربط جاهزا للدخول في الخدمة.

وأضاف، في حديثه لصحيفة "الوطن"، أن مسألة تغذية الخط بالطاقة الكهربائية يعود لجهوزية الجهة المغذية (الأردن).

وبين أن خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسوريا وصولا إلى لبنان تعرض جزء منه لأعمال التدمير والتخريب خلال السنوات الماضية على مسافة 87 كم، بدءا من الحدود الأردنية السورية، حتى منطقة الدير علي، وأن هذه المسافة هي جزء من الخط الأساسي الذي يربط شمال العاصمة الأردنية (عمان) بمنطقة (الدير علي) جنوب دمشق على طول 144.5 كم.

وأوضح الضاهر أن الأضرار التي لحقت بالخط شملت تدمير نحو 80 برجا، وتخريب وسرقة نحو 195 كم من الأمراس، وهو ما يعادل 410 أطنان، وأضاف: "وكانت هناك حاجة لنحو 10 آلاف صحن لإصلاح التخريب الذي لحق بالعوازل".

يذكر أن وزراء الكهرباء في كل من سوريا ولبنان والأردن توصلوا في 28 أكتوبر الماضي، إلى اتفاق في العاصمة الأردنية عمان، لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية عبر خط الربط الكهربائي، بعد إجراء أعمال الصيانة والتأهيل اللازمة.

وكان مشروع الربط الكهربائي الأردني السوري بدأ عام 2001، لكنه توقف عام 2012 لأسباب فنية نتيجة أعمال التدمير والتخريب التي لحقت بخط الربط داخل الأراضي السورية.