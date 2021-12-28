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تعرف على قيمة راتب رئيس كوريا الجنوبية في العام المقبل

28
DECEMBER
2021
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حُدد الراتب السنوي لرئيس كوريا الجنوبية للعام المقبل 2022 بحدود 240 مليون وون، وهو ما يعادل 202 ألف دولار أمريكي.
 
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن إدارة شؤون الأفراد، أن "لوائح خاصة بأجور وعلاوة موظفي الخدمة المدنية المعدلة التي تتضمن زيادة الراتب السنوي لهم بنسبة 1.4% تم تمريرها في اجتماع مجلس الوزراء".
 
ونصت اللوائح الجديدة على مرتب سنوي لنائب رئيس الوزراء تبلغ قيمته حوالي 141 مليون وون، بينما حددت مرتبات الوزراء والمسؤولين بمستوى وزير بحوالي 137 مليون وون.
 
وأفيد في هذا السياق بأن "نسبة الزيادة للأجور السنوية للموظفين الحكوميين كانت 3.0% عام 2016 و3.5% عام 2017  و2.6% عام 2018 و1.8% عام 2019 و2.8% عام 2020 و0.9% عام 2021".
 
وأوضحت الحكومة الكورية الجنوبية أن السبب في رفع الأجور بنسبة 1.4% يرجع إلى الرغبة في  الرفع من معنويات الموظفين الحكوميين وبسبب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
 
بالمقابل، أقرت الحكومة الكورية الجنوبية "استرجاع الزيادة السنوية المخصصة للرئيس ورئيس الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى في الدرجة الثانية وذلك من أجل تقاسم معاناة الشعب في ظل الضربة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19".
 
وسبق أن أعاد  رئيس البلاد وكبار مسؤولي الحكومة وأعضاء مجلس الوزراء حصة الزيادة من الراتب السنوي للعام الجاري.
 
وفي السياق ذاته، رُفعت مرتبات الجنود السنوية بنسبة 11.1% وصولا الى 676 ألف وون، أي ما يعادل 570 دولارا أمريكيا، لحاملي رتب ضابط الصف الثاني.
Reuters
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