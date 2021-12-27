أسعار النفط تتأرجح بعد إلغاء رحلات أميركية بسبب كورونا

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تباينت أسعار النفط، الاثنين، مع صعود خام برنت في الوقت الذي تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي، بعد أن ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد، وسط تصاعد الإصابات بكوفيد-19.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 73.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:53 بتوقيت غرينتش.

ولم يتم تداول العقد يوم الجمعة، لأن الأسواق الأميركية كانت مغلقة في عطلة عيد الميلاد.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 40 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 76.54 دولار للبرميل، بعد أن استقر على 0.92 بالمئة يوم الجمعة.

وقفز كلا العقدين بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمئة الأسبوع الماضي، بعد أن أشارت البيانات المبكرة إلى أن أوميكرون المتحور من فيروس كورونا، قد يتسبب في مستوى أخف من المرض.