ماذا يخبئ 2022 لسوق الغاز في أوروبا؟

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كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، عن توقعاته لسوق الغاز الأوروبية للعام 2022، وذلك بعد أن شهدت السوق في 2021 ارتفاعا قياسيا في الأسعار.

وأشار نوفاك إلى أنه يتوقع أسعار غاز مرتفعة نسبيا في 2022، وقال في مقابلة مع قناة "روسيا 24" اليوم الجمعة: "العرض والطلب جعلا سعر الغاز مرتفعا للغاية (في 2021) واعتقد أن السعر (في 2022) سيكون عند مستويات مرتفعة".

وخلال حديثه شدد نوفاك على أهمية عقود الغاز طويلة الأجل بالنسبة لأوروبا في ظل الكميات الكبيرة من الغاز التي تشتريها الدول الأوروبية، وقال المسؤول: "عندما تكون واردات أوروبا حوالي 250-300 مليار متر مكعب من الغاز، فهي بحاجة إلى فهم مصدرها، ويتم ذلك بفضل عقود طويلة الأجل".

واجهت سوق الغاز العالمية أزمة في 2021 في ظل تراجع المعروض مع تعاف حاد في الطلب الآسيوي، وأدى الطلب المتزايد على الغاز في آسيا إلى ارتفاع الأسعار، ما ساهم في تفاقم الأزمة في أوروبا.

وقبل يومين تجاوز سعر الغاز الطبيعي في البورصات الأوروبية مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وهو يعد مستوى تاريخيا، وذلك في ظل الشتاء البارد والاحتياطيات المنخفضة من الغاز في المستودعات الأوروبية.