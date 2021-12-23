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مؤسس "تويتر".. "بيتكوين" سيزيح الدولار

23
DECEMBER
2021
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أكد الرئيس التنفيذي السابق لـ"تويتر" جاك دورسي في رد على تغريدة للمغنية الأمريكية كاردي بي، أن العملات المشفرة وخصوصا "بيتكوين، ستحل محل الدولار ".
 
وسألت المغنية: "هل تعتقدون أن العملات المشفرة ستحل محل الدولار؟"، فقال: "نعم، "بيتكوين" ستفعل ذلك".
 
 
وأعلن دورسي في نهاية شهر نوفمبر تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر (Twitter)، في حين سيتولى الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا باراغ أغراول منصبه.
 
ويمثل رحيل دورسي، مبتكر "تويتر"، نهاية مهمته للفترة الثانية بوصفه رئيسا تنفيذيا في موقع التواصل الاجتماعي، ويغادر في الوقت الذي تصدرت فيه "تويتر" عناوين الصحف بسبب وتيرة إطلاقها المنتجات بعد سنوات من الانتقادات بأن الموقع تخلف في الابتكار عن منافسين أكبر مثل "فيسبوك" وتطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل "تيك توك".
 
ورغم الوتيرة المتسارعة للميزات الجديدة، تراجعت أسهم "تويتر" في الأشهر الأخيرة، مما زاد الضغط على دورسي لإنهاء بقائه في منصب الرئيس التنفيذي لشركتين، حيث يعمل أيضا رئيسا تنفيذيا لشركة "سكوير"، وهي شركة مدفوعات مالية.
 
وقال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن دورسي يتنحى الآن لأنه يشعر بالثقة في خليفته، وسيركز على شركته الخاصة "سكوير" وأنشطة أخرى مثل الأعمال الخيرية.
روسيا اليوم
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