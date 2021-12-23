living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالأرقام.. أبرز المليارديرات "الخاسرين" في 2021

23
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مُني عشرة مليارديرات حول العالم بخسارة أكبر قدر من ثرواتهم خلال العام 2021، بإجمالي خسائر بلغت 152 مليار دولار أميركي، بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.
 
وخلال هذا العام الدراماتيكي، بحسب وصف مجلة "فوربس"، فإن مليارديرات العالم (2660 شخصا) حققوا في المجمل 1.6 تريليون دولار من الثروة الإضافية منذ بداية العام وحتى أوائل شهر ديسمبر، بينما مُني بعضهم بخسائر.
 
وبالنسبة للمليارديرات الخاسرين، فكان النصيب الأكبر للصينيين منهم، فمن بين أكثر  10 مليارديرات خسارة هذا العام كان هناك 6 صينيين منهم شهدوا انخفاضا في صافي ثرواتهم، في ظل عمليات البيع المكثفة للأسهم التي تعرضت لها الكثير من الشركات الصينية والتي خسرت مئات المليارات، في ظل قوانين صينية صارمة وغرامات مرتبطة بأمن المعلومات والممارسات الاحتكارية.
 
وتصدر قائمة المليارديرات الذي خسروا جزءا في ثرواتهم خلال 2021 الصيني كولين تشينغ هوانغ، وهو مؤسس منصة التجارة الإلكترونية (Pinduoduo)، وقدرت خسائره 64 بالمئة من إجمالي ثروته، بقيمة 40.2 مليار دولار، ليصل صافي ثروته إلى 22.4 مليار دولار.
 
جاء بعده، وفق تصنيف مجلة فوربس، الملياردير الصيني غاك ما، وهو أحد أباطرة التجارة الإلكترونية، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة علي بابا، والذي خسر 21.4 مليار دولار أميركي من ثروته، ليتهاوى صافي ثروته عند 37 مليار دولار.
 
في المرتبة الثالثة، ومن الصين أيضا، حل عملاق العقارات، هوي كا يان، بخسارة قيمتها 18 مليار دولار أميركي، ليتوقف صافي ثروته عند 9.1 مليار دولار، ليحقق الخسارة الثانية له للعام الثاني على التوالي.
 
وفي المرتبة الرابعة جاء المليادير، تشانغ يونغ، من سنغافورة، وهو مؤسس ورئيس أكبر سلسلة مطاعم في الصين ولها أفرع في عديد من دول العالم، بخسارة قيمتها 15.9 مليار دولار، لتتهاوى ثروته عند 7.6 مليار دولار، ليصبح أقل ثراءً بنسبة 68 بالمئة. وذلك بعد اتباع شركته استراتيجية التوسع على رغم مخاطر جائحة كورونا، ومغامرتها بافتتاح 1600 موقع جديد، ومع موجات الجائحة خسرت أسهم الشركة في 2021 نسبة 71 بالمئة.
 
ومن اليابان، وفي المركز الخامس، جاء الملياردير تاداشي يناي (صاحب إمبراطورية الملابس Fast Retailing)، الذي خسر 14 مليار دولار (ثلث ثروته) هذا العام، ليتهاوى صافي ثروته إلى 30.4 مليار دولار، وذلك برغم نمو إيراداته حتى شهر أغسطس من العام بنسبة 6 بالمئة.
 
لكنه تأثر بتبعات جائحة كورونا فضلاً عن المشكلات التي تعرض لها في فيتنام هذا العام وكذلك ما واجهه من انتقادات مرتبطة بحقوق الإنسان.
 
وفي المركز السادس ضمن قائمة "المليارديرات الخاسرين" هذا العام، جاء المليارير الصيني لي غون (الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة إحدى أشهر العلامات التجارية للهواتف الذكية)، الذي خسر نصف ثروته تقريباً، بقيمة 14 مليار دولار أميركي، ليقدر صافي ثروته حالياً بـ 16.3 مليار دولار.
 
وذلك على إثر معاناة الشركة من أزمة سلاسل التوريد، وكذلك أزمة الرقائق الإلكترونية حول العالم، فضلاً عن المنافسة الشديدة.
 
تلا غون في المركز السابع الملياردير الياباني ماسايوشي سون (المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سوفتبانك اليابانية للاستثمار)، والذي خسر 13.6 مليار دولار أميركي من ثروته، لتتهاوى عند 25.1 مليار دولار.
 
وفي المركز الثامن جاء ملياردير الرهن العقاري دان غيلبرت، من الولايات المتحدة، إذ فقد 13.2 مليار دولار، لتقدر ثروته بـ 29.6 مليار دولار، وذلك بعد عام مضطرب تهاوى فيه سهم شركة (Rocket Companies) التي يملكها.
 
وتاسعا، يأتي الملياردير الصيني تشانغ بانغكسين، وهو رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الخدمات التعليمية، والذي خسر 11.3 مليار دولار، ليصل صافي ثروته إلى 1.2 مليار دولار، وذلك بعد أن كثفت الحكومة الصينية هجومها ضد شركات التدريس بعد المدرسة هذا العام، بزعم أن الصناعة، التي ازدهرت أثناء الجائحة، كانت تمارس ضغطًا كبيرًا على الأطفال والآباء، وقد اختطفها رأس المال بشدة.
 
وفي المركز العاشر ضمن قائمة أكثر الملياديرات خسارة من قيمة ثرواتهم هذا العام، جاءت الصينية تشونغ هويغوان، مؤسسة إحدى شركات الأدوية الصينية، والتي منيت بخسارة 10.4 مليار دولار، ليتهاوى صافي ثروتها إلى عشرة مليارات دولار أميركي.
 
وقيمت فوربس التغييرات في صافي ثروات 2660 مليارديرًا بين 31 ديسمبر 2020 وحتى 10 ديسمبر 2021. ثم قامت بعد ذلك بحساب أكبر الخاسرين بالدولار، مع الأخذ بالاعتبار الذين لديهم استثمارات في الشركات المتداولة في الأسواق المالية فقط.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout