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شركات طيران عالمية لبايدن: قد نواجه كارثة في 2022

22
DECEMBER
2021
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طلبت أكبر الشركات المصنعة للطائرات التجارية في العالم من إدارة الرئيس الأميركي، تأجيل طرح خدمة 5G الخلوية الشهر المقبل.
 
وأرسل الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ"، ديفيد كالهون والرئيس التنفيذي لشركة "إير باص"، جيفري كينتل، خطابًا إلى وزير النقل الأميركي، ذكرا أن بدء تشغيل خدمات الجيل الخامس في 5 يناير المقبل قد يتسبب في حدوث تداخل قد "يؤثر سلبًا على قدرة الطائرة على العمل بأمان".
 
وهناك أدوات معروفة باسم أجهزة قياس الارتفاع بالرادار والتي يحتاجها طيارو الطائرات التجارية للقيام بهبوط آمن في ظروف الرؤية المنخفضة.
 
ويقول تحليل صناعي، إن التداخل قد يؤثر على مئات الآلاف من الرحلات الجوية كل عام، مما يؤدي إلى تأخير الرحلات أو يتسبب في تحويلها. كما أنه من الممكن حظر الهبوط على مستويات منخفضة بعد تطبيق خدمات الجيل الخامس، خوفاً من وقوع حوادث.
 
يقول الرؤساء التنفيذيون لشركتي "بوينغ" و"إيرباص"، إنهم طوروا اقتراحًا جديدًا للحد من قوة إرسال 5G بالقرب من المطارات، ودعوا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى العمل مع لجنة الاتصالات الفيدرالية لاعتماد مثل هذه الخطة. وأكدوا في خطابهم، أن تأثيرات السماح بنشر 5G ستكون كارثية في الوقت الحالي، خاصة وأن الشركات تواجه في الوقت الحالي خسائر عنيفة بسبب جائحة كورونا والمتحورات الخاصة بها وأخرها "أوميكرون".
 
في الوقت نفسه، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية عن قاعدة جديدة في وقت سابق من هذا الشهر تحظر على الطيارين استخدام الهبوط التلقائي وأنظمة طيران معينة أخرى على ارتفاعات منخفضة حيث يمكن أن تتداخل إشارات 5G اللاسلكية مع الأجهزة الموجودة على متن الطائرة التي تقيس مسافة الطائرة عن الأرض.
 
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن القاعدة التي تؤثر على أكثر من 6800 طائرة أميركية وعشرات من مصنعي الطائرات، قد تؤدي إلى اضطرابات في بعض مسارات الطيران تنطوي على ظروف الرؤية المنخفضة، وهناك خطر محتمل من أن الإشارات الخاصة بشبكات 5G قد تؤدي إلى قراءات خاطئة قد تجعل الطيران غير آمن في هذه الظروف.
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