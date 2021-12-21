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منصب شاغر براتب 13500 دولار.. موظف توصيل طلبات يتقن اللغة العربية

21
DECEMBER
2021
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نشر موقع إعلانات في روسيا وظيفة شاغرة لموظف توصيل هدايا وتهنئة لكبار رجال الأعمال والمسؤولين براتب خيالي لخدمات التوصيل يبلغ قرابة 13500 دولار في الشهر.
 
ووفقا لإعلان تم نشره على موقع Avito فإن على المتقدم تلبية أكثر من عشرة شروط، وعند دمج هذه الشروط مع بعض ستتكون لدينا شخصية البطل جيمس بوند، بمعنى آخر فإن المتطلبات مبالغ فيها بشكل كبير.
 
ومن المتطلبات امتلاك المتقدم لسيارة خاصة فاخرة ورخصة حمل سلاح وامتلاكه بدلات رسمية فاخرة بالإضافة لساعة يد باهظة الثمن. كما يجب على المتقدم أن يكون حاصل على فيزا شنغن مفتوحة وأن يكون قد أخذ لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وتحديدا Pfizer.
 
بالإضافة لذلك يتوجب على المتقدم إتقان 3 لغات وهي الروسية والإنجليزية بشكل أساسي ولغة ثالثة خيارية مثل العربية أو الصينية.
 
بدورها شككت إذاعة Business FM بهذا الإعلان، حيث حاولت معرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة الشاغرة لكن الجهة المسؤولة عن الإعلان رفضت تقديم معلومات توضيحية، وقالت إن التفاصيل ستقدم خلال مقابلة شخصية مع الشخص المناسب.
روسيا اليوم
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