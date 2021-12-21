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جائحة كورونا تؤجل مرة أخرى عقد منتدى دافوس العالمي

21
DECEMBER
2021
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أرجئ منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، الذي كان مقررا في الفترة من 17 إلى 21 يناير المقبل في دافوس السويسرية، بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار المتحوّر أوميكرون، كما أعلن المنظمون في بيان.
 
وأوضح المنظمون أن الاجتماع الذي يجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين، سيعقد "في وقت مبكر من الصيف"، علما أن منتدى دافوس الاقتصادي ألغي العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.
 
وأضاف المنتدى في بيان أن "ظروف الجائحة الراهنة تجعل من الصعب للغاية عقد اجتماع شخصي عالمي. والاستعدادات تجرى بمشورة الخبراء كما استفادت من التعاون المقرب للحكومة السويسرية على كافة المستويات".
 
ويأتي القرار في الوقت الذي تفرض بعض الدول في أوروبا قيودًا جديدة أو تواجه خيارات صعبة بشأن ما يجب فعله حيال ارتفاع أعداد إصابات كوفيد-19 المرتبطة بمتحور أوميكرون.
 
وأعلنت سويسرا يوم الجمعة عن متطلبات لإظهار دليل على التطعيم أو التعافي من كوفيد-19 للذهاب إلى المطاعم والأحداث الداخلية وسط ارتفاع في الإصابات في الأسابيع الأخيرة، إلى حد كبير من نوع دلتا.
 
وقال كلاوس شواب، مؤسس المنتدى، إنه مازال يخطط لاستضافة "مؤتمر رقمي للقادة من الشركات والحكومات والمجتمع المدني". وأوضح المنتدى أن "سلسلة رفيعة المستوى من جلسات حالة العالم" ستجمعهم عبر الإنترنت للتعامل مع التحديات العالمية.
 
ويخدم منتدى دافوس الذي يجتذب الإعلام كمنصة عالمية لقادة العالم للقاء ولرؤساء الشركات والأعمال للتحدث عن صفقات محتملة.
 
كما يتحدث أكاديميون ومديرو جماعات غير حكومية في جلسات نقاش ومداولة أو يمشطون الطرقات بحثا عن لقاءات محتملة بصناع القرار.
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