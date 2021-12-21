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أسعار النفط تهبط بسبب المخاوف من أوميكرون

21
DECEMBER
2021
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تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بعد أن أثارت زيادة الإصابات بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة لمكافحة انتشارها إلى انخفاض الطلب على الوقود.
 
وتراجع مزيج برنت في المعاملات الآجلة عند التسوية دولارين أو2.7 بالمئة إلى 71.52 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.63 دولار أو 3.7 بالمئة ليبلغ 68.23 دولار للبرميل عند التسوية.
 
وهبط برنت إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 69.28 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 66.04 دولار للبرميل، وكلاهما في أدنى مستوياتهما منذ أوائل ديسمبر الجاري.
 
وبدأت هولندا إغلاقا الأحد، ويلوح في الأفق احتمال فرض المزيد من قيود كوفيد-19 قبل عطلات عيد الميلاد والعام الجديد في العديد من البلدان الأوروبية.
 
وانخفضت أسعار النفط رغم أن شركة موديرنا قالت إن الاختبارات المعملية أظهرت أن الحصول على جرعة تنشيطية من لقاحها المضاد لكوفيد-19 يحمي على ما يبدو من أوميكرون سريع الانتشار.
 
وفي غضون ذلك، قال مصدران من أوبك+ لرويترز إن التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 117 بالمئة في نوفمبر ارتفاعا من 116 بالمئة في الشهر السابق، في الوقت الذي ما زال إنتاج المجموعة أقل من المستويات المستهدفة.
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