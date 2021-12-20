الإعلان عن مشروع سكة حديد يربط السعودية بالكويت

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أعلن رئيس هيئة الطرق والنقل البري في الكويت، حسين الخياط، أن "مجلس الوزراء أسند مشروع هيئة السكك الحديدية إلى الهيئة العامة للطرق".

وأوضح حسين الخياط أن "المسار الخليجي للمشروع سيكون من المملكة العربية السعودية إلى منطقة الشدادية في الكويت، حيث تقدر المسافة بـ 115 كيلو مترا"، لافتا إلى أنه "تم تشكيل فريق لاستلام المشروع، حيث تم وضع خطة سيتم التنفيذ على مدار 4 سنوات ونصف، من خلال إزالة المعوقات وإعداد دراسة استشارية والتصاميم، ومن ثم طرح المشروع للمقاولة لمدة سنتين ونصف".

وأضاف الخياط: "سيتم تكليف شركة تقوم بعملية التشغيل وصيانة المشروع"، موضحا أنه "تم تحديد التكلفة التي ستقارب 300 مليون دينار، إذ سيتم اسناد المشروع لشركة من القطاع الخاص".