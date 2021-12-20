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انتشار "أوميكرون" السريع يهبط بأسعار النفط

20
DECEMBER
2021
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تراجعت أسعار النفط أكثر من اثنين في المئة يوم الاثنين، إذ غذى ازدياد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" في أوروبا والولايات المتحدة، مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة على الأعمال لمكافحة انتشاره إلى انخفاض الطلب على الوقود.
  
وتراجع مزيج برنت في المعاملات الآجلة 1.92 دولار أي 2.6 في المئة إلى 71.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0436 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.09 دولار أي ثلاثة في المئة إلى 68.77 دولار للبرميل.
 
وقال كلفين وونغ محلل الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس، إن هبوط النفط يتسق فيما يبدو مع هبوط مؤشري الأسهم ستاندرد آند بور 500 وناسداك 100.
 
وعزا وونغ الهبوط إلى المخاوف من القيود الوشيكة على النشاط الاقتصادي لاحتواء انتشار أوميكرون على مستوى العالم، حسبما نقلت "رويترز".
 
وكانت شركات الطاقة الأميركية قد زادت هذا الأسبوع عمل حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي.
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