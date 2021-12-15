إلى أين وصل مشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن؟

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قالت وزارة المياه والري الأردنية، إن فرقها الفنية المختصة قد أنهت جميع الوثائق المتعلقة بمشروع الناقل الوطني للمياه "العقبة – عمان".

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك تم بناء على توجيهات ملكية والتزامات حكومية بالإسراع باستكمال جميع الإجراءات المطلوبة للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتأمين المياه لجميع محافظات المملكة بطاقة (300) مليون متر مكعب.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي لها، أن جميع الوثائق الفنية المتعلقة بهذا المشروع الوطني الاستراتيجي سيتم إرسالها يوم الخميس المقبل إلى الائتلافات الخمس، التي تم تأهيلها سابقا لتقديم عروضها المالية والفنية، وتعد هذه الخطوة من الخطوات الهامة على طريق تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي من المتوقع ان يبدأ بتزويد مناطق المملكة كافة باحتياجاتها المائية خلال العام 2027.