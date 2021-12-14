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الليرة التركية تسجل هبوطا جديدا أمام الدولار

14
DECEMBER
2021
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تراجعت الليرة التركية أربعة في المئة قبل أن تشهد تعافيا جزئيا الثلاثاء بعد يوم انخفضت فيه إلى مستويات قياسية بفعل مخاوف بشأن خفض أسعار الفائدة من جديد هذا الأسبوع.
 
ولامست الليرة 14.4 مقابل الدولار قبل أن تستعيد بعض خسائرها وتسجل 14.192 بحلول الساعة 0605 بتوقيت غرينتش، وفق ما ذكرت "رويترز".
 
وهوت الليرة الاثنين 7 في المئة إلى مستوى قياسي متدني قرب 15 قبل أن تغير مسارها بعدما تدخل البنك المركزي للمرة الرابعة في أسبوعين لدعمها.
 
وفقدت الليرة نحو 50 في المئة من قيمتها منذ بداية العام بفعل التيسير النقدي الكبير من البنك المركزي الذي شمل خفض أسعار الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر.
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