living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ثاني أكبر اقتصادات إفريقيا.. تطور الاقتصاد المصري في 30 عاما

14
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أظهرت بيانات لموقع "ستاتيستا" المختصص في الإحصاءات، تطور اقتصادات إفريقيا خلال الأعوام الـ30 الماضية، وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري احتل المرتبة الثانية في 2020 في القارة السمراء.
 
ووفقا للموقع فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ في 2020 نحو 363.1 مليار دولار، واحتلت بذلك مصر المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية، فيما جاءت نيجيريا في المرتبة الأولى في العام نفسه، إذ بلغ حجم اقتصادها 432.3 مليار دولار.
 
ويعني ذلك أن الاقتصاد النيجيري تفوق على الاقتصاد المصري بواقع 69.2 مليار دولار. ويظهر من التقرير أن الاقتصاد المصري صعد من المرتبة الرابعة لاقتصادات إفريقيا في 1990 ليحتل في 2020 المرتبة الثانية.
 
واللافت في التقرير أن تصنيف أكبر 5 اقتصادات في إفريقيا ضم 3 دول عربية، فإلى جانب مصر، جاءت الجزائر في المرتبة الرابعة باقتصاد بلغ في 2020 أكثر من 145 مليار دولار، يليها في المرتبة الخامسة المغرب، حيث بلغ حجم ناتجه المحلي الإجمالي 112.8 مليار دولار.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout